14.10.2020 (13:04)
Министр обороны России провел телефонные переговоры с главами оборонных ведомств Армении и Азербайджана
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с главами оборонных ведомств Армении Давидом Тонояном и Азербайджана Закиром Гасановым.
В ходе переговоров Министр обороны России призвал своих коллег к выполнению в полном объеме азербайджанской и армянской сторонами обязательств в соответствии с соглашениями, достигнутыми в Москве 10 октября 2020 года.
Новости по теме:
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Турции Хулуси Акаром
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с главами оборонных ведомств Армении и Азербайджана
Метки: