14.10.2020 (13:04)

Министр обороны России провел телефонные переговоры с главами оборонных ведомств Армении и Азербайджана

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с главами оборонных ведомств Армении Давидом Тонояном и Азербайджана Закиром Гасановым.

В ходе переговоров Министр обороны России призвал своих коллег к выполнению в полном объеме азербайджанской и армянской сторонами обязательств в соответствии с соглашениями, достигнутыми в Москве 10 октября 2020 года.

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