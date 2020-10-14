14.10.2020 (13:01)

Миротворцы ОДКБ отрабатывают в Белоруссии первый этап подготовки к совместной операции в рамках учения

Сегодня в Республике Беларусь на полигоне Ло?свидо участники командно-штабного учения с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2020» осуществили подготовку к совместной операции.

Этап начался с вручения командующему Коллективными миротворческими силами ОДКБ полковнику Дмитрию Соболю мандата ООН на проведение операции по поддержанию мира.

Коллективные миротворческие силы ОДКБ, в составе которых находятся военнослужащие и техника Центрального военного округа России, отрабатывают сопровождение колонн с гуманитарными грузами, охранение и противодействие нападению. Кроме того, миротворцы учатся оказывать первую медицинскую помощь, патрулируют местность, организовывают работу контрольно-пропускных пунктов, а также отрабатывают действия при выполнении задач по противодействию массовым беспорядкам.

В этом году впервые на учениях работает исследовательская группа, которая занимается изучением вопросов логистики и всестороннего обеспечения действий Коллективных миротворческих сил ОДКБ.

Командно-штабное учение с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2020» началось на полигоне Ло?свидо в понедельник в Республике Беларусь. Общая численность участников учения составляет более 900 человек, также задействованы свыше 120 единиц военной и специальной техники, в том числе авиабеспилотники, два вертолета Ми-8АМТШ и два ударных вертолета Ми-24 Центрального военного округа Вооруженных сил Российской Федерации. Учения проводятся в два этапа и завершатся 16 октября.

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