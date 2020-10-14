14.10.2020 (12:45)

Юнармейцы отправляются в «Космическую одиссею «Артека»

В Международном детском центре «Артек» началась тринадцатая смена. Больше сотни воспитанников Юнармии из Крыма и города-героя Севастополь ждали именно ее – «Космическую одиссею «Артека», которая продлится две недели и станет настоящим открытием для ребят.

«Содержание смены посвящено развитию человечества. Мы в Юнармии уже сейчас задумываемся о перспективах и занимаемся развитием профессиональных навыков и компетенций у ребят. Недавно будущие инженеры и конструкторы прошли курс занятий в профильной смене «ЮНТЕХ» в Анапе и сдали демонстрационный экзамен по стандартам Worldskills. В этой «космической» смене «управлять кораблем» будут экологи, футурологи, фантасты и философы. Именно эти профессии примерят на себя мальчишки и девчонки», - рассказал начальник Главного штаба Юнармии Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.

В программе – масса активностей. С огоньком проведут День спорта с «Космическими стартами», Всероссийский «Открытый Крымский марафон», всемирную просветительскую акцию «Тотальный диктант» и образовательный квест по музею «Космоса в «Артеке». Главная задача смены не только увлечь участников загадками Вселенной, но и обратить внимание на деятельность человека в космосе, ответственное и бережное отношение к окружающему миру.

Воспитанники Юнармии разместились в лагере «Морской» и разделились на профильные отряды. Их ждут увлекательные направления и дополнительные программы обучения. Участники смены, в зависимости от выбранной тематики, пройдут туристическую, морскую и медицинскую подготовки. Не забыли и про спортсменов. Для них действуют программы с уклоном на футбол и большой теннис. Для будущих спецназовцев разработали направление Альфа: ребята будут тренироваться в лазертаге и погружаться с аквалангом. В конце смены юнармейцы продемонстрируют полученные навыки в итоговых соревнованиях: юнги в морском многоборье, туристы в «лесной битве».

Большая часть мероприятий будет проводиться на открытом воздухе. На 16 октября запланировано посвящение в артековцы. Есть такая давняя и всеми любимая традиция в лагере – принимать новых участников в свое большое и дружное сообщество. Для этого вновь прибывшие ребята отправляются на гору Аю-Даг. Причем, даже дождь не сможет нарушить многолетнюю традицию.

«Артек» расположен в Крыму, в одном из красивейших мест планеты – на побережье Черного моря, недалеко от знаменитого города-курорта Ялты, в поселке городского типа Гурзуф. За почти век существования «Артек» превратился в комплекс из девяти детских лагерей с развитой инфраструктурой, собственными образовательными технологиями и культурными традициями.

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