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14.10.2020 (12:20)

В армейском корпусе Черноморского флота началась проверка подразделений на соответствие почетному званию «ударное»

Специальная комиссия армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) приступила к проверке соединений и подразделений, претендующих на присвоение почетного звания «ударное».

В текущем году за высокое звание будут бороться более 10 подразделений объединения, в том числе танковая рота соединения береговой обороны. Данное подразделение уже четыре года подряд удерживает это почетное звание.

Комиссия проверит уровень боевой подготовки проведением стрельб на полигонах, укомплектованность личным составом и материальными средствами, вопросы боевой готовности, профессиональный уровень командного состава и морально-психологическое состояние воинских коллективов.

В ходе проверки военнослужащие сдадут нормативы по боевой и тактической подготовкам, вождению боевых машин, стрельбе из стрелкового оружия и вооружения боевых машин и танков, как с места, так и в движении по неподвижным и движущимся целям. Сдача итоговых зачетов будет организована в дневное и в ночное время суток.

По результатам проведенной проверки будет определено соответствие установленным критериям подразделений, представленных к присвоению наименования «Ударное».

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Черноморский флот
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