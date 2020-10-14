14.10.2020 (12:11)

Два новых способа наступательного боя впервые отработали подразделения ЦВО в Сибири

Два новых способа наступательных действий в бою впервые отработали подразделения Центрального военного округа (ЦВО) в ходе двустороннего учения мотострелковых бригад, завершившегося сегодня в Кемеровской области.

В ходе учения с мотострелковыми бригадами 41-ой общевойсковой армии ЦВО, военнослужащие впервые апробировали новый способ ведения боя – обход узлов обороны противника с их блокированием и изоляцией действиями рейдового отряда. В роли противника выступали бригады, поочередно выполняя задачи в обороне и наступлении.

Для ведения разведывательно-ударных и рейдово-штурмовых действий в ходе наступательных действий группировок войск был впервые применен новый, оперативный элемент построения войск – мобильный эшелон. В отличие от традиционных первого и второго эшелона, для которых изначально определен фронт и направление движения, мобильный может действовать на всех направлениях по решению командования. Основу мобильного эшелона составляют подразделения, передвигающиеся на вертолетах.

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцирована на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края, а также Республики Тува. Штаб армии расположен в Новосибирске.

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