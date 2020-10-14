14.10.2020 (12:06)

В Мурманской области открылось новое общежитие для контрактников соединения 12-го Главного управления Минобороны РФ

В Мурманской области в гарнизоне Оленегорск-2 12-го Главного управления Минобороны России состоялось торжественное открытие общежития для военнослужащих по контракту.

Как отметил командир соединения полковник Сергей Зернов, в гарнизоне созданы комфортные условия для проживания военнослужащих по контракту и это позволит им более эффективно выполнять свои обязанности.

Несмотря на то, что новое общежитие расположено в здании 1958 года постройки, в нём проведен современный ремонт и соблюдены все требования по размещению личного состава, определенные общевоинскими уставами и другими нормативно-правовыми актами.

Общежитие способно принять 75 военнослужащих по контракту, прибывающих на службу в соединение без семей. Семейные военнослужащие размещаются в гарнизоне в служебных квартирах.

Командование соединения особое внимание уделяет развитию социальной составляющей военного городка.

Помимо нового общежития в гарнизоне в одном из отремонтированных зданий открыт новый фитнес-центр, функционирует современный тренажерный зал, который находится в полном распоряжении военнослужащих и членов их семей.

На территории городка уже имеется спортивный зал, предназначенный для проведения тренировок, спортивных игр, занятий аэробикой и других групповых занятий. Также в гарнизоне работает 25-метровый плавательный бассейн для военнослужащих и членов их семей.

Для детей в гарнизоне за последнее время созданы три современные детские площадки с элементами игрового оборудования. Одна из них установлена в центе военного городка и является местом активного отдыха и семейного времяпрепровождения.

В военном городке успешно решаются вопросы обеспечения детей местами в детском саду. Один детский сад на 110 дошкольников уже успешно функционирует. Вместе с тем ведется строительство и нового детского сада на 140 мест.

В гарнизоне также работает школа, оборудованная всем необходимым для полноценного качественного образования школьников.

При взаимодействии с администрацией города Оленегорска и правительством Мурманской области командование соединения проводит активную работу по появлению в гарнизоне новых сетевых магазинов, развитию транспортного сообщения с ближайшими населенными пунктами, а также по созданию новых культурно-досуговых учреждений.

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