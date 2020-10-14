14.10.2020 (11:57)

В 2020 году 125 подразделений ЦВО претендуют на почетное наименование «ударное»

125 подразделений Центрального военного округа (ЦВО) допущено к испытаниям за право носить почетное наименование «ударное» в рамках контрольной проверки боевой подготовки войск за 2020 год. Об этом журналистам сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

«По итогам цикла боевой учебы в 2020 году на наименование «ударное» претендуют одна мотострелковая бригада и 125 подразделений уровня батальон-рота, что на 16 процентов больше, чем в прошлом году», — заявил генерал-полковник Александр Лапин.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что в 2019 году к испытаниям за право называться «ударным» было допущено 106 подразделений, дислоцированных в регионах Урала, Сибири и Поволжья, а также на военной базе в Таджикистане.

Главным критерием для присвоения почетного наименования «Ударное» станет оценка уровня владения военно-специальной техникой и основами военного искусства, проявленными в ходе учений с боевой стрельбой и пусками ракет.

При рассмотрении заявок на получение почетного наименования комиссия Министерства обороны Российской Федерации и военного округа обязательно учтет итоги учебно-боевой деятельности подразделения и результаты участия в Армейских международных играх «АрМИ-2020».

Наименование «Ударное» присваивается приказом Министра обороны Российской Федерации наиболее боеспособным мотострелковым, танковым, морской пехоты, воздушно-десантным, десантно-штурмовым соединениям, а также воинским частям и подразделениям.

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