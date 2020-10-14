14.10.2020 (11:30)
ММЦ в Бурятии оказывает медицинскую помощь военнослужащим и гражданскому населению
Многофункциональный медицинский центр в городе Улан-Удэ (Республика Бурятия) осуществляет лечение как военных, так и гражданских пациентов с коронавирусной инфекцией.
Новый медицинский центр рассчитан на 60 койко-мест. Общая площадь комплекса с инфраструктурой составила более 12 тыс. квадратных метров.
В настоящее время лечение в медцентре проходят 40 пациентов из числа гражданского населения.
Препараты для их лечения имеются в полном объеме, запасы лекарств хранятся на специальном складе.
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