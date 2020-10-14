14.10.2020 (10:32)
В соединениях и воинских частях 49-й общевойсковой армии ЮВО прошла итоговая проверка по физической подготовке за 2020 год
В соединениях и воинских частях 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) состоялась сдача всеми военнослужащими по контракту итоговой проверки по физической подготовке за 2020 год.
Военнослужащие преодолели на скорость отрезок дистанции в 100 или 60 метров на выбор. Сила оценивалась в упражнениях на перекладине, а выносливость военнослужащие продемонстрировали в беге на один, три и пять километров в соответствии с возрастной группой.
В штабе 49-й общевойсковой армии ЮВО данное мероприятие возглавил командующий армией генерал-майор Яков Резанцев, личным примером продемонстрировав офицерам, в какой физической форме должен быть каждый военнослужащий.
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