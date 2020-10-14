14.10.2020 (10:13)

Поисково-спасательная группа ЦВО приведена в готовность №1 для обеспечения запуска «Союз МС-17»

Авиационные и наземные силы поисково-спасательной группы Центрального военного округа (ЦВО) приведены в готовность №1 для обеспечения запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17» с космодрома Байконур в Республике Казахстан.

Авиационные и наземные поисково-спасательные, инженерно-технические группы и бригады военных медиков расположены по траектории полета «Союза», приведены в готовность №1 и готовы к немедленным действиям. В оперативных районах на территории Российской Федерации и Республики Казахстан безопасность запуска космического корабля обеспечивает более 150 военнослужащих ЦВО, восемь вертолетов Ми-8, три самолета Ан-26 и один самолет Ан-12, 18 единиц наземной автомобильной техники, в том числе четыре модернизированных поисково-эвакуационных машины ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица».

В районе запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17», на космодроме Байконур, наблюдается благоприятная погода: простые метеорологические условия, температура воздуха около шести градусов выше нуля и видимость более 10 километров.

В составе экипажа «Союз МС-17» на орбиту отправятся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Дублирующий экипаж – космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай.

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