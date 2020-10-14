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14.10.2020 (10:10)

Во Владикавказе завершилась итоговая проверка военнослужащих ЮВО по физической подготовке за 2020 учебный год

В рамках комплексной итоговой проверки за 2020 учебный год во Владикавказе прошли мероприятия по оценке уровня физической подготовки военнослужащих Южного военного округа (ЮВО).

В ходе мероприятия на спортплощадках экзаменуемые выполнили нормативы на быстроту, силу и выносливость.

Нормы физической подготовки определялись в соответствии с возрастной группой и категорией военнослужащего, чем старше человек – тем больше упражнений для выбора.

Всего в текущем году личный состав четыре раза привлекался к проверкам уровня физической подготовки – две квартальные, контрольная за зимний период обучения и итоговая проверка за учебный год.

Мотивация военных к повышению своей физической подготовленности основана на системе материального поощрения. Военнослужащие, сдающие экзамен по физической подготовке на отлично и выше, получают надбавку к денежному довольствию в размере от 15 до 100 процентов от должностного оклада.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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