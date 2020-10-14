14.10.2020 (10:01)

Разведчики и мотострелки российской военной базы в Абхазии при поддержке артиллерии уничтожили условный лагерь террористов

Разведчики и мотострелки российской военной базы в Абхазии в рамках тактического учения уничтожили лагерь условных террористов на горном полигоне Цабал в ночное время.

По замыслу учения, от расчетов беспилотных летательных аппаратов была получена информация о замаскированном лагере боевиков, находящемся на склонах Кодорского хребта.

В ходе выполнения учебно-боевой задачи в ночное время суток разведывательные, мотострелковые и артиллерийские подразделения ЮВО скрытно выдвинулись на позиции для подготовки к окружению и уничтожению лагеря условных террористов.

После массированного артиллерийского удара из самоходных орудий «Акация» и «кочующих» 120-мм минометов «Сани» мотострелки на бронетранспортерах БТР-82АМ и автомобилях «Тигр» поразили оставшиеся очаги сопротивления.

Для подсветки целей артиллеристы использовали специальные световые снаряды, позволяющие обнаружить укрытого противника в ночных условиях. Воздушную защиту войск от беспилотных летательных аппаратов противника отработали специалисты приданных подразделений противовоздушной обороны базы с использованием зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Оса-АКМ».

Всего в учении приняли участие более 600 военнослужащих ЮВО, было задействовано около 100 единиц военной техники, в том числе современные бронеавтомобили «Рысь».

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