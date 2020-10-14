14.10.2020 (09:59)

Первая группа призывников российских подразделений ЮВО в Абхазии уволена в запас и убыла к местам жительства

Первая группа из более 150 военнослужащих российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии, отслуживших установленный срок службы по призыву, уволена в запас и убыла к местам постоянного проживания.

На смену личному составу придут молодые солдаты текущего призыва «Осень-2020».

Все уволенные военнослужащие получили положенное денежное довольствие, а также воинские перевозочные документы для бесплатного приобретения железнодорожных билетов до дома. Отправка ребят прошла под контролем командиров подразделений.

География мест проживания убывших различна – в их числе республики Марий Эл, Мордовия, Удмуртия и Астраханская область.

Всего до конца декабря текущего года в запас будет уволено более 500 военнослужащих базы, выслуживших установленные сроки военной службы по призыву.

Убывшие военнослужащие за время службы в соединении приняли участие в ряде учений, спортивных соревнований и других мероприятиях, а также успешно сдали итоговую проверку по боевой подготовке за 2020 учебный год.

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