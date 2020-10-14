14.10.2020 (09:59)
Первая группа призывников российских подразделений ЮВО в Абхазии уволена в запас и убыла к местам жительства
Первая группа из более 150 военнослужащих российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии, отслуживших установленный срок службы по призыву, уволена в запас и убыла к местам постоянного проживания.
На смену личному составу придут молодые солдаты текущего призыва «Осень-2020».
Все уволенные военнослужащие получили положенное денежное довольствие, а также воинские перевозочные документы для бесплатного приобретения железнодорожных билетов до дома. Отправка ребят прошла под контролем командиров подразделений.
География мест проживания убывших различна – в их числе республики Марий Эл, Мордовия, Удмуртия и Астраханская область.
Всего до конца декабря текущего года в запас будет уволено более 500 военнослужащих базы, выслуживших установленные сроки военной службы по призыву.
Убывшие военнослужащие за время службы в соединении приняли участие в ряде учений, спортивных соревнований и других мероприятиях, а также успешно сдали итоговую проверку по боевой подготовке за 2020 учебный год.