14.10.2020 (09:45)

Связисты ЮВО обеспечили скрытую видеоконференцсвязь учений под Волгоградом

Связисты мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) обеспечили управление войсками в ходе учений, проведенных на полигоне Прудбой под Волгоградом.

Непрерывная защищенная телефонная и видеоконференцсвязь была организована при помощи машин управления П-230Т на базе бронеавтомобиля «Тигр-М».

В машине управления автоматизированные рабочие места дают возможность командованию вышестоящего штаба видеть оперативную обстановку в зоне выполнения задач в режиме реального времени, а командиру соединения незамедлительно передавать сведения об изменении обстановки.

Автомобиль оснащен современным телекоммуникационным оборудованием и позволяет обеспечить обмен данными пункту управления командира соединения с вышестоящим штабом на поле боя не только на стоянке, но и в движении.

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