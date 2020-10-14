14.10.2020 (09:45)
Связисты ЮВО обеспечили скрытую видеоконференцсвязь учений под Волгоградом
Связисты мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) обеспечили управление войсками в ходе учений, проведенных на полигоне Прудбой под Волгоградом.
Непрерывная защищенная телефонная и видеоконференцсвязь была организована при помощи машин управления П-230Т на базе бронеавтомобиля «Тигр-М».
В машине управления автоматизированные рабочие места дают возможность командованию вышестоящего штаба видеть оперативную обстановку в зоне выполнения задач в режиме реального времени, а командиру соединения незамедлительно передавать сведения об изменении обстановки.
Автомобиль оснащен современным телекоммуникационным оборудованием и позволяет обеспечить обмен данными пункту управления командира соединения с вышестоящим штабом на поле боя не только на стоянке, но и в движении.