14.10.2020 (09:21)

В Дагестане проведена комплексная тренировка с боевыми пловцами отряда ПДСС Каспийской флотилии

С военнослужащими отряда специального назначения борьбы с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) Каспийской флотилии Южного военного округа (ЮВО) прошла комплексная тренировка на многофункциональном учебно-тренировочном комплексе (УТК).

В ходе комплексной тренировки боевые пловцы отработали одиночные задачи, а также действия в составе водолазных групп. Регулярные занятия на специальных тренажёрах повышают физическую выносливость и психологическую устойчивость личного состава отряда ПДСС во время выполнения задач под водой и в различных экстремальных условиях.

УТК предназначен для проведения профессиональной водолазной, огневой, десантной, горной, противодиверсионной и специальной подготовки военнослужащих флотилии. Комплекс включает в себя скалодром, штурмовую стенку, бассейн с несколькими уровнями глубины погружения, а также тренажер для подводной стрельбы боевых пловцов.

Также на базе УТК можно проводить тренировки с несколькими группами военнослужащих одновременно, что позволяет экономить время и моторесурс штатных плавсредств и другого специального оборудования.

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