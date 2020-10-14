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14.10.2020 (09:10)

Экипажи разведчиков и бомбардировщиков авиаполка ЮВО провели разведку и уничтожение кораблей условного противника

В рамках плановых мероприятий боевой подготовки самолёты авиационного полка Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, отработали поиск и уничтожение боевых кораблей условного противника.

В ходе учения экипажи самолётов Су-24МР провели разведку и обнаружили в акватории Каспийского моря отряд кораблей противника, который имитировали суда-мишени малых ракетных катеров. Фронтовые бомбардировщики Су-24М выполнили фактическое бомбометание и поразили все обнаруженные цели.

Самолет Су-24 МР оснащён аппаратурой, позволяющей осуществлять всепогодную воздушную разведку днём и ночью в широком диапазоне высот и скоростей, в реальном масштабе времени.

Оборудование самолета-разведчика включает РЛС бокового обзора с синтезированной апертурой, аппаратуру телевизионной разведки и аэрофотооборудование. В сменных подвесных контейнерах размещается оборудование лазерной, радиотехнической и радиационной разведки.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , ВВС , Воздушно-космические силы (ВКС)
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