14.10.2020 (08:07)

В Забайкалье с военнослужащими РЭБ ВВО проведена комплексная тренировка в рамках контрольной проверки

С подразделениями радиоэлектронной борьбы (РЭБ) общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, проведена комплексная тренировка с применением новейших комплексов РЭБ в рамках итоговой проверки за летний период обучения.

В ходе тренировки военнослужащие отрабатывали специальные задачи по развертыванию из походного в боевое положение систем РЭБ, обнаружению источников радиоэлектронного излучения и радио-подавлению мощным излучением средств связи условного противника.

Помимо этого, военнослужащие отработали практические задачи по подавлению мобильной связи, ведение радиоразведки путем определения точек излучения аппаратов в сетях сотовой связи, а также нанесение местоположения абонентских точек на цифровую карту.

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