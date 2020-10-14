14.10.2020 (08:04)

Военнослужащие ВВО в Забайкалье приступили к переводу военной техники на зимней режим эксплуатации

В общевойсковом объединении Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Забайкальском крае, военнослужащие приступили к переводу вооружения и военной техники (ВВТ) на режим зимней эксплуатации.

Накануне подготовительного периода с личным составом соединения, привлекаемым для проведения работ по переводу вооружения и военной технике (ВВТ) на зимний режим эксплуатации, были проведены инструкторско-методические занятия, изучен порядок оборудования рабочих мест, руководящие документы по организации эксплуатации техники, сданы зачеты по требованиям безопасности при работах на образцах ВВТ.

Для качественного перевода техники на зимний режим эксплуатации и оказания квалифицированной помощи экипажам боевых машин в подразделениях созданы специализированные бригады по выполнению специальных работ.

По завершении сезонного технического обслуживания и началом нового учебного периода будет проведен смотр техники соединения, на котором проверят результаты выполненных работ на каждом образце техники.

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