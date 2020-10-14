Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.10.2020 (08:04)

Военнослужащие ВВО в Забайкалье приступили к переводу военной техники на зимней режим эксплуатации

В общевойсковом объединении Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Забайкальском крае, военнослужащие приступили к переводу вооружения и военной техники (ВВТ) на режим зимней эксплуатации.

Накануне подготовительного периода с личным составом соединения, привлекаемым для проведения работ по переводу вооружения и военной технике (ВВТ) на зимний режим эксплуатации, были проведены инструкторско-методические занятия, изучен порядок оборудования рабочих мест, руководящие документы по организации эксплуатации техники, сданы зачеты по требованиям безопасности при работах на образцах ВВТ.

Для качественного перевода техники на зимний режим эксплуатации и оказания квалифицированной помощи экипажам боевых машин в подразделениях созданы специализированные бригады по выполнению специальных работ.

По завершении сезонного технического обслуживания и началом нового учебного периода будет проведен смотр техники соединения, на котором проверят результаты выполненных работ на каждом образце техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Силы Тихоокеанского флота на Камчатке приведены в повышенную готовность из-за циклона
Высокомобильную спутниковую систему связи в таежном высокогорье создали связисты ВВО в Бурятии
Ракетное соединение ВВО в Бурятии отстаивает почетное наименование «Ударное»
Расчеты беспилотных летательных аппаратов ВВО провели тренировки по применению комплексов БЛА

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false