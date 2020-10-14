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14.10.2020 (08:00)

Высокомобильную спутниковую систему связи в таежном высокогорье создали связисты ВВО в Бурятии

Военнослужащие соединения управления Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, совершив марш в отдаленный район, развернули узел связи передового пункта управления армии, организовали защищенную спутниковую связь в условиях горно-лесистой местности в рамках контрольной проверки.

В ходе совершения марша, личный состав отразил нападение условной диверсионно-разведывательной группы. Так, «диверсанты» на пути следования устроили завал препятствующий движению колонны. Связисты,  открыв огонь из бронированных автомобилей, уничтожили превосходящие силы условного противника и продолжили движение.

Кроме того,  колонна техники связи преодолела зараженный участок местности, военнослужащие выполнили нормативы по применению индивидуальных средств защиты в машинах. После прохождения зараженного участка личный состав провел специальную обработку техники с помощью дегазационного комплекта.

По прибытию в район отделение саперов с помощью миноискателей произвели обследование дорожного полотна и обочин дороги, где были обнаружены растяжки. С использованием «кошек» их  подорвали на месте.

За ограниченное время связистами был развернут узел связи, организована работа в режиме спутниковой связи, а также созданы каналы передачи данных, защищенные от средств РЭБ  вероятного противника.

В учениях применялись уникальные командно - штабные машины управления  на базе автомобиля «Тигр-М» повышенной проходимости.

Машина оснащена современным телекоммуникационным оборудованием, что является основой защищенной телефонной связи, электронной переписки не только на месте, но и в движении.

Всего в тренировке было задействовано порядка 30 единиц специальной техники связи.

Учение состоялось в рамках контрольной проверки войск округа за летний период обучения, с привлечением новейших аппаратных и машин управления сетями передачи данных.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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