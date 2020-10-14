14.10.2020 (07:56)

Ракетное соединение ВВО в Бурятии отстаивает почетное наименование «Ударное»

Ракетное соединение общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, приступило к сдаче испытаний на подтверждение почетного наименование «Ударное». Подразделениям предстоит показать высокие результаты в тактической, специальной, технической, инженерной подготовке и сдать нормативы по радиационной, химической, биологической защите. Испытания проходят на полигоне «Дивизионный».

Так, в ходе сдачи специальной подготовки военнослужащие выполнили нормативы по подготовке пусковых установок к пускам ракет, совершив загрузку ракет на пусковые установки с транспортно-заряжающих машин.

Также военнослужащим предстоит выполнить более 5 упражнений по технической подготовке, среди которых установка аккумуляторных батарей на автомобиль, подготовка машины к запуску с помощью предпускового подогревателя и замена поврежденного колеса на автомобиле «Камаз».

Напомним, что в общевойсковом объединении ВВО к сдаче зачетов на право носить почетное наименования «Ударное» приступили 2 соединения и 18 подразделений, среди которых подразделения войсковой противовоздушной обороны (ПВО) на ЗРК «Тор» и «Бук», мотострелковые подразделения, оснащенные боевыми машинами пехоты БМП-2, танковые подразделения на танках Т-72Б.

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