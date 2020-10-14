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14.10.2020 (07:00)

Российские военнослужащие в Таджикистане приступили к сдаче физической подготовки за 2020 учебный год

Российские военнослужащие подразделений 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, приступили к сдаче контрольных занятий по физической подготовке за 2020 учебный год.

В военном городке Душанбе, военнослужащие, в том числе и женщины, выполнят комплекс физических упражнений на силу, скорость, выносливость и ловкость. Они продемонстрируют свои силы в таких упражнениях, как подъем с переворотом, выход силы, подтягивание на перекладине, жим штанги лежа, толчок гирь, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, бег на 60 и 100 метров, челночный бег, кросс на 1000 и 3000 метров. Разведывательные подразделения вдобавок к этому сдадут марш-бросок на 5 км с оружием.

Итоговая оценка будет выставляться по сумме набранных баллов в упражнениях в соответствии с Наставлением по физической подготовке Вооруженных Сил Российской Федерации. На сегодняшний день на военной базе созданы все необходимые условия в плане физического развития, поскольку физподготовка является одной из основных дисциплин в системе профессионально-должностных качеств военнослужащего.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Физподготовка , Центральный военный округ
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