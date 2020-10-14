14.10.2020 (05:50)
Расчеты беспилотных летательных аппаратов ВВО провели тренировки по применению комплексов БЛА
Военнослужащие подразделения беспилотных летательных аппаратов (БЛА) артиллерийского соединения общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, провели тренировки по летной подготовке на комплексах БЛА.
Расчеты БЛА выполнили полеты на высоте около 3000 метров. Военнослужащие отрабатывали задачи по ведению воздушной разведки и обнаружению целей в условиях ограниченной видимости. Старт беспилотника выполнялся с площадки малой площади. В течение всего полета на пункт управления поступала фото и видеоинформация в режиме реального времени.
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