14.10.2020 (05:34)
Ночное взаимодействие отработали экипажи вертолётов Ка-52 и Ми-8АМТШ армейской авиации ВВО
В ходе совместных ночных полётов в Хабаровском крае экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-8АМТШ «Терминатор» армейской авиации Восточного военного округа отработали тактику взаимодействия в воздухе.
Лётчики на вертолётах Ми-8АМТШ выполнили лётные задания по пилотированию на заданных курсах, на одной высоте с постоянной скоростью. В свою очередь «Аллигаторы» осуществили прикрытие «Терминаторов» при прохождении зоны противовоздушной обороны условного противника.
Кроме того, экипажи армейской авиации ВВО отработали элементы воздушного боя на различных высотах, а также поиск вертолётов условного противника, роль которых выполнили вертолёты той же авиачасти.
Сложность осуществления взаимодействия заключалась в том, что полёты проходили в тёмное время суток с использованием приборов ночного видения.
Выполнение подобных полётов направлено на поддержание требуемой эффективности действий экипажей в сложных условиях боевой обстановки, в условиях минимальной видимости и способности пилотов осуществлять взаимодействие по приборам.