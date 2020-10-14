14.10.2020 (05:34)

Ночное взаимодействие отработали экипажи вертолётов Ка-52 и Ми-8АМТШ армейской авиации ВВО

В ходе совместных ночных полётов в Хабаровском крае экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-8АМТШ «Терминатор» армейской авиации Восточного военного округа отработали тактику взаимодействия в воздухе.

Лётчики на вертолётах Ми-8АМТШ выполнили лётные задания по пилотированию на заданных курсах, на одной высоте с постоянной скоростью. В свою очередь «Аллигаторы» осуществили прикрытие «Терминаторов» при прохождении зоны противовоздушной обороны условного противника.

Кроме того, экипажи армейской авиации ВВО отработали элементы воздушного боя на различных высотах, а также поиск вертолётов условного противника, роль которых выполнили вертолёты той же авиачасти.

Сложность осуществления взаимодействия заключалась в том, что полёты проходили в тёмное время суток с использованием приборов ночного видения.

Выполнение подобных полётов направлено на поддержание требуемой эффективности действий экипажей в сложных условиях боевой обстановки, в условиях минимальной видимости и способности пилотов осуществлять взаимодействие по приборам.

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