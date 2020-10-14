14.10.2020 (05:10)

Подразделения БЛА армейского корпуса ВВО на Курильских островах провели поиск условной ДРГ

В рамках контрольной проверки военнослужащие подразделений БЛА «Орлан-10» армейского корпуса Восточного военного округа на Курильских островах провели разведку береговой зоны.

Специалистам подразделения БЛА было необходимо обнаружить место высадки условной диверсионно-разведывательной группы, выполнение поставленной задачи было осложнено туманом.

В роли ДРГ выступили военнослужащие одного из мотострелковых подразделений.

С помощью установленных на «Орлане» тепловизионных камер, расчету комплекса удалось обнаружить место высадки условной ДРГ и передать координаты на пункт управления.

Кроме этого, военнослужащие выполнили нормативы по выбору стартовой площадки, сборке беспилотника, проверке систем электропитания и управления.

В неблагоприятных метеоусловиях расчёты управления БПЛА выполнили успешное приземление аппарата с использованием встроенного парашюта.

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