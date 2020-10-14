14.10.2020 (05:10)
Подразделения БЛА армейского корпуса ВВО на Курильских островах провели поиск условной ДРГ
В рамках контрольной проверки военнослужащие подразделений БЛА «Орлан-10» армейского корпуса Восточного военного округа на Курильских островах провели разведку береговой зоны.
Специалистам подразделения БЛА было необходимо обнаружить место высадки условной диверсионно-разведывательной группы, выполнение поставленной задачи было осложнено туманом.
В роли ДРГ выступили военнослужащие одного из мотострелковых подразделений.
С помощью установленных на «Орлане» тепловизионных камер, расчету комплекса удалось обнаружить место высадки условной ДРГ и передать координаты на пункт управления.
Кроме этого, военнослужащие выполнили нормативы по выбору стартовой площадки, сборке беспилотника, проверке систем электропитания и управления.
В неблагоприятных метеоусловиях расчёты управления БПЛА выполнили успешное приземление аппарата с использованием встроенного парашюта.