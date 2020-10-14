14.10.2020 (04:50)

В Амурское общевойсковое объединение ВВО поступили первые снайперские винтовки СВ-98 последней модификации

Партия снайперских винтовок СВ-98 поступила на вооружение общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приамурье. Первыми новое оружие получат снайперы подразделений разведки. Данный тип снайперского оружия поступил в объединение впервые.

В новом варианте винтовки СВ-98 существенно повышена эргономичность и усовершенствован оптический прицел. Поступившее оружие оснащено новым телескопическим регулируемым прикладом и планкой Пикатинни для навесного оборудования: оптических и коллиматорных прицелов, лазерных целеуказателей, и сошек.

Винтовки оснащены улучшенным 12 кратным прицелом с новой сеткой прицела иподсветкой шкал для удобного ведения стрельбы в ночных условиях.

Винтовка обладает высокими характеристиками эффективной стрельбы на дальностях до 1000 м., магазин коробчатого типа вмещает 10 патронов.

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