14.10.2020 (04:20)

В ВВО в ходе «северного завоза» доставлено порядка 40 тысяч тонн грузов

В ходе мероприятий «северного завоза», которые завершились в конце сентября, в воинские части Восточного военного округа, дислоцированные в районах Крайнего Севера, Камчатском крае, островной зоне округа, в частности на островах Курильской гряды, Сахалине, острове Врангеля и мысе Шмидта, доставлено порядка 40 тысяч тонн имущества и грузов различного назначения.

В том числе более 11 тысяч тонн горюче-смазочных материалов, около 21 тысяч тонн твердого топлива, около 500 тонн продовольствия, более 70 тонн вещевого имущества, а также грузы различного назначения.

Доставка осуществлялась как силами Тихоокеанского флота, так и судами сторонних организаций.

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