14.10.2020 (03:50)

Свыше 1 тысячи призывников из Якутии будет отправлено в войска ВВО осенью 2020 года

Военный комиссариат Республики (Саха) Якутия в ходе осеннего 2020 года призыва отправит к местам прохождения военной службы свыше 1 тыс. человек. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой большинство из них пройдут службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа.

При этом комплекс мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу осенью, будет проводиться с учетом опыта, полученного в ходе весеннего призыва.

Так, военные комиссариаты регионов республики обеспечены достаточным количеством медицинского имущества, в том числе средствами индивидуальной защиты. Все новобранцы перед отправкой пройдут экспресс-тестирование на коронавирус.

Помимо этого, при перевозке граждан к местам прохождения военной службы будет использоваться транспорт, в обязательном порядке, прошедший специальную дезинфекционную обработку.

Осенний призыв граждан в республике продлится до 31 декабря 2020 года.

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