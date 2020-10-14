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14.10.2020 (04:30)

Лётчики противолодочной авиации Тихоокеанского флота в Приморье нанесли бомбовый удар по имитированной надводной цели

Экипажи противолодочных самолетов Ил-38 морской авиации Тихоокеанского флота выполнили бомбометание по цели, имитирующей надводный боевой корабль условного противника.

В рамках контрольной проверки за летний период обучения на аэродроме Тихоокеанского флота «Николаевка» проведены учебно-тренировочные полеты противолодочных самолетов Ил-38.   

В ходе летной смены экипажи отработали задачи по поиску и слежению за подлодкой условного противника с комплексным использованием радиолокационных и гидроакустических средств.

Отдельной задачей являлось нанесение бомбового удара по надводной цели. В ходе учения два противолодочных самолёта Ил-38 в полигоне боевой подготовки в бухте Анна выполнили бомбометание по цели, имитирующей надводный корабль условного противника. Летчики успешно применили практические авиационные бомбы П-50Т.

Кроме того, экипажами морской авиации ТОФ отрабатывались навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Военно-Морской Флот , Тихоокеанский флот
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