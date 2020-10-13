13.10.2020 (21:12)

Более 500 прыжков с парашютом совершили десантники Тульского гвардейского соединения ВДВ в ходе десантирования на площадку приземления «Слободка»

В ходе плановых занятий по воздушно-десантной подготовке, десантники Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения совершили более 500 прыжков с парашютом из самолетов Ан-2 на парашютных системах Д-10.

Рано утром первая корабельная группа, взлетев с аэродрома «Клоково», совершила пристрелочный прыжок с высоты 600 метров на площадку приземления «Слободка» в Тульской области. Для выполнения подобного десантирования допускаются только опытные парашютисты-десантники, так как при снижении военнослужащий практически не управляет парашютом. Это необходимо для лётчиков, чтобы они смогли оценить обстановку и в дальнейшем производить десантирование, делая лишь небольшие поправки на ветер.

Следом началось массовое десантирование, в ходе которого было десантировано около 500 военнослужащих.

В ходе совершения прыжков военнослужащие соединения показали смелые и решительные действия, а также умение хладнокровно выполнять задачу в любых условиях обстановки.

После приземления, под руководством командиров подразделений, десантники отработали тактические действия по захвату объектов условного противника.

В ходе практических действий было отработано скрытое выдвижение к объекту захвата на площадке приземления, выход на указанный рубеж и атака условного противника.

Командир Тульского соединения гвардии полковник Евгений Тонких, наблюдавший за десантированием подчиненного личного состава и отработкой тактических действий на площадке приземления высоко оценил практические навыки военнослужащих, их умение действовать в сложной обстановке в сложной быстр меняющейся обстановке.

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