14.10.2020 (02:00)
В Твери в рамках контрольной проверки прошли полеты самолетов Ан-124 «Руслан»
В Твери на базе соединения военно-транспортной авиации в рамках контрольной проверки за 2020 год прошли полеты самолетов Ан-124 «Руслан».
Экипажи тяжёлых военно-транспортных самолетов отработали взлеты, полеты по заданному маршруту, заход на посадку с уходом на второй круг, взаимодействие с группой руководства полетами.
Полеты проводились в сложных метеорологических условиях.
До конца месяца контрольные проверки будут проведены во всех авиационных полках и подразделениях военно-транспортной авиации, в том числе в Ивановской, Оренбургской, Ростовской, Ульяновской, Псковской, Омской, Брянской областях.
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