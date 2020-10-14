14.10.2020 (02:00)

В Твери в рамках контрольной проверки прошли полеты самолетов Ан-124 «Руслан»

В Твери на базе соединения военно-транспортной авиации в рамках контрольной проверки за 2020 год прошли полеты самолетов Ан-124 «Руслан».

Экипажи тяжёлых военно-транспортных самолетов отработали взлеты, полеты по заданному маршруту, заход на посадку с уходом на второй круг, взаимодействие с группой руководства полетами.

Полеты проводились в сложных метеорологических условиях.

До конца месяца контрольные проверки будут проведены во всех авиационных полках и подразделениях военно-транспортной авиации, в том числе в Ивановской, Оренбургской, Ростовской, Ульяновской, Псковской, Омской, Брянской областях.

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