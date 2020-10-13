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13.10.2020 (20:35)

Экипаж подводного крейсера «Орёл» выполнил ракетную стрельбу по надводной цели в Баренцевом море

13 октября 2020 года в рамках отработки плановых задач боевой подготовки за летний период обучения экипаж атомного ракетного подводного крейсера Северного флота «Орёл» выполнил стрельбу противокорабельной крылатой ракетой «Гранит» по надводной цели в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море.

Стрельба была проведена из подводного положения по мишенной позиции, имитирующей крупный надводный корабль условного противника. Цель находилась на дистанции более 120 километров от точки пуска ракеты.

Район проведения ракетной стрельбы был заранее закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации. Закрытие района обеспечили корабли Кольской флотилии разнородных сил.

После успешного проведения ракетной стрельбы, пораженная мишень была осмотрена экипажем противолодочного самолёта Ил-38 отдельного смешанного авиаполка армии ВВС и ПВО Северного флота.

По оценке командования флотом экипаж атомного подводного крейсера «Орёл» успешно справился с поставленной задачей, продемонстрировав высокий профессионализм и военно-морскую выучку.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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