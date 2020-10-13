13.10.2020 (20:23)

Военные строители сдадут 4 жилых дома для военнослужащих в Крыму

В Севастополе Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России сдадут под ключ четыре новых жилых дома для военнослужащих Черноморского флота.

В жилом комплексе, возведённом в бухте Казачей, завершается внутренняя отделка квартир, монтаж межкомнатных дверей и коммунальных сетей, организация пешеходных дорожек и автомобильных проездов, благоустройство дворов с детскими площадками и качелями.

Во всех квартирах военные строители уложат ламинат, поклеят обои, установят сантехнику и кухонные плиты.

В четырёх домах (всего 64 кв.) заселение начнется в ноябре нынешнего года. Всего в микрорайоне будет 12 малоэтажных корпусов.

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