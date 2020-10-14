14.10.2020 (01:00)

В соединении дальней авиации проведена проверка личного транспорта военнослужащих к эксплуатации в зимнем периоде

В соединении дальней авиации в Амурской области осуществлена плановая проверка личного транспорта военнослужащих к готовности эксплуатации в условиях осеннего и зимнего периодов.

Мероприятие проведено под руководством заместителя командира соединения гвардии полковника Сергея Шевеля.

В ходе проверки личным составом автомобильной службы авиасоединения особое внимание было уделено переходу на автомобильные шины для зимней эксплуатации транспортных средств военнослужащих гарнизона, а также состоянию и комплектности средств оказания медицинской помощи, средств пожаротушения и сигнальных средств согласно Правилам дорожного движения.

Также начальником автомобильной службы соединения доведена информация до военнослужащих всех категорий по особенностям вождения в сложных дорожных условиях, характерных для зимнего периода эксплуатации, и меры безопасности при проведении работ в целях недопущения отравления угарными газами.

Данные мероприятия в авиационном соединении являются профилактическими и проводятся руководящим составом регулярно с доведением необходимой информации до военнослужащих всех категорий.

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