Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.10.2020 (01:00)

В соединении дальней авиации проведена проверка личного транспорта военнослужащих к эксплуатации в зимнем периоде

В соединении дальней авиации в Амурской области осуществлена плановая проверка личного транспорта военнослужащих к готовности эксплуатации в условиях осеннего и зимнего периодов.

Мероприятие проведено под руководством заместителя командира соединения гвардии полковника Сергея Шевеля.

В ходе проверки личным составом автомобильной службы авиасоединения особое внимание было уделено переходу на автомобильные шины для зимней эксплуатации транспортных средств военнослужащих гарнизона, а также состоянию и комплектности средств оказания медицинской помощи, средств пожаротушения и сигнальных средств согласно Правилам дорожного движения.

Также начальником автомобильной службы соединения доведена информация до военнослужащих всех категорий по особенностям вождения в сложных дорожных условиях, характерных для зимнего периода эксплуатации, и меры безопасности при проведении работ в целях недопущения отравления угарными газами.

Данные мероприятия в авиационном соединении являются профилактическими и проводятся руководящим составом регулярно с доведением необходимой информации до военнослужащих всех категорий.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Летчики дальней авиации выполнили полеты на самолетах Ту-160 и Ту-95мс в рамках контрольной проверки за летний период обучения
В Астрахани прошло торжественное вступление новых участников в ряды Юнармии
В Белоруссии стартовало учение ОДКБ «Нерушимое братство-2020»
В Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова прошел День открытых дверей

Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false