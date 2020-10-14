14.10.2020 (01:00)
В соединении дальней авиации проведена проверка личного транспорта военнослужащих к эксплуатации в зимнем периоде
В соединении дальней авиации в Амурской области осуществлена плановая проверка личного транспорта военнослужащих к готовности эксплуатации в условиях осеннего и зимнего периодов.
Мероприятие проведено под руководством заместителя командира соединения гвардии полковника Сергея Шевеля.
В ходе проверки личным составом автомобильной службы авиасоединения особое внимание было уделено переходу на автомобильные шины для зимней эксплуатации транспортных средств военнослужащих гарнизона, а также состоянию и комплектности средств оказания медицинской помощи, средств пожаротушения и сигнальных средств согласно Правилам дорожного движения.
Также начальником автомобильной службы соединения доведена информация до военнослужащих всех категорий по особенностям вождения в сложных дорожных условиях, характерных для зимнего периода эксплуатации, и меры безопасности при проведении работ в целях недопущения отравления угарными газами.
Данные мероприятия в авиационном соединении являются профилактическими и проводятся руководящим составом регулярно с доведением необходимой информации до военнослужащих всех категорий.