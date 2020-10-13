13.10.2020 (17:55)

Корабль противоминной обороны Балтийского флота «Александр Обухов» вернулся в базу

Базовый тральщик соединения кораблей охраны водного района Балтийской военно-морской базы Балтийского флота «Александр Обухов» вернулся в пункт постоянного базирования г.Балтийск после выполнения плановых задач в акватории Финского залива.

На берегу экипаж корабля встретил командир Балтийской военно-морской базы контр-адмирал Александр Пешков, который принял доклад старшего похода капитана 3 ранга Валентина Исупова об успешном выполнении боевой задачи.

Во время выхода в море экипаж базового тральщика «Александр Обухов» выполнял задачи по ликвидации остаточной минной опасности в одном из районов Финского залива.

По словам начальника службы минно-торпедного вооружения Балтийского флота капитана 1 ранга Евгения Кочерго, экипажем корабля с помощью штатного оборудования было обнаружено 12 гальваноударных якорных мин времен Великой Отечественной войны, которые были обезврежены методом подрыва прямо на месте.

Обследование и уничтожение опасных находок проводилось при помощи новейшего оборудования, установленного на тральщике – подкильной гидроакустической станции «Александрит», телеуправляемого аппарата «Си Скан» и одного из самоходных телеуправляемых аппаратов, находящихся на корабле.

Задачи по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов для экипажа корабля являются плановыми и выполняются в районах интенсивных морских сражений Второй мировой войны в Балтийском море.

«Александр Обухов» - уникальный тральщик, с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Эта технология в российском военном кораблестроении применена впервые. По сравнению со сталью, применение стеклопластика позволило снизить массу конструкции, сохранить её прочностные характеристики и увеличить срок службы. Является первым кораблем противоминной обороны нового поколения.

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