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13.10.2020 (17:40)

Спортсмены сборной ВС РФ по парашютному спорту завершили прыжковый сезон на аэродроме Кряж в Самаре

На аэродроме Кряж филиала ЦСКА в Самаре завершился учебно-тренировочный сбор с участниками команд Вооруженных Сил Российской Федерации по парашютному спорту.

С 18 сентября по 10 октября титулованные военнослужащие-парашютисты оттачивали мастерство по спортивно-технической подготовке с совершением прыжков с парашютом. В небо спортсменов поднимали армейские вертолеты Ми-8 с опытными пилотами ЦСКА за штурвалом.

Среди спортсменов, приехавших в Самару на сбор, победители и призеры чемпионатов мира, Европы, СИЗМ, России, Вооруженных Сил РФ, рекордсмены мира, участники десантирования личного состава ВС РФ на Северный полюс.

Начальник — старший тренер спортивной команды ЦСКА по парашютному спорту подполковник Александр Иванов рассказал, что основная задача на финальном сборе сезона — подготовка к чемпионату мира в Катаре в предстоящем году.

«Сейчас главное для нас — качественно подготовиться к предстоящему чемпионату мира среди военнослужащих по парашютному спорту. Отрабатываем программу чемпионата: точность приземления с высоты 1000 метров, одиночная акробатика — комплекс фигур с высоты 2200 метров и групповая акробатика с высоты 3200 метров. Ежедневно совершаем по 10 подъемов на вертолете, каждый спортсмен делает по 10 прыжков, а в целом за один тренировочный сбор — по 100–120 прыжков», — отметил подполковник Александр Иванов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА
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