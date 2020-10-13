13.10.2020 (17:25)

Экипажи гидрографических судов «Горизонт» и «Визир» выполнили океанографические исследования в Баренцевом море

Сегодня профессиональный праздник отмечают гидрографы Северного флота, которые в течение года удерживают звание лучших специалистов в навигационно-гидрографическом, гидрометеорологическом и топогеодезическом обеспечении Военно-Морского Флота России.

В 2020 году гидрографической службе СФ исполнилось 100 лет. Как отметил начальник гидрографической службы Северного флота капитан 1 ранга Александр Лозюк, хотя сложная эпидемиологическая обстановка не позволила отметить праздник, но и не повлияла на выполнение поставленных задач. В летний и осенний период экипажи гидрографических судов «Горизонт» и «Визир» выполнили океанографические исследования в Баренцевом море. Гидрографы занимались сбором данных, необходимых для переиздания морских карт, лоций и справочных пособий. По плану, оба похода длились по 40 суток, но в этом году к ним добавились две недели обязательного карантина, которые были использованы для нужд флота: оба судна в этот период уточняли текущую гидрологическую обстановку в прибрежных районах.

Гидрографы приняли участие в комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества на буксире МБ-12 и ледоколе «Илья Муромец», а также обеспечили высадку морского десанта на необорудованное побережье полуостровов Таймыр и Чукотка во время межвидовых тактических учений Северного флота. В настоящее время группа офицеров гидрографической службы решает задачи навигационно-гидрографического обеспечения кораблей и судов арктической группировки Северного флота в районе архипелага Земля Франца-Иосифа в Баренцевом море.

В 2020-м году состав отряда гидрографических судов пополнился гидрографическим судном «Ромуальд Муклевич», который прошёл ремонт и модернизацию на заводе в Кронштадте, а также новым малым гидрографическим судном «Николай Скосырев». Их экипажи уже успешно сдали курсовые задачи в базе и подготовили суда к работе в море. ГС «Ромуальд Муклевич» в ноябре выполнит ряд гидрологических исследований в Баренцевом море.

Новое малое гидрографическое судно «Николай Скосырев» будет задействовано в поиске кораблей и подводных лодок, погибших в Баренцевом море во время Великой Отечественной войны. Историческая работа будет совмещена с отработкой навыков по подводному поиску и проверкой возможностей нового оборудования – эхолотов и гидролокаторов. Гидрографы планируют найти советское гидрографическое судно «Меридиан», которое выполняло в 1941 году завоз зимовочных запасов и было атаковано фашистскими эсминцами. Судно затонуло в районе губы Восточная Лица, но точное место его гибели на картах не обозначено.

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