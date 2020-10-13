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13.10.2020 (13:25)

Конькобежец армейского клуба стал двукратным победителем Кубка Коломенского кремля

В минувшие выходные в конькобежном центре «Коломна» в Подмосковье прошли всероссийские спортивные соревнования по конькобежному спорту — Кубок Коломенского кремля, собравший более 200 спортсменов. Армейцы завоевали на турнире пять наград разного достоинства — две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали.

Сергей Трофимов одержал победу на Кубке Коломенского кремля по конькобежному спорту на дистанции 1,5 тыс. м. Спортсмен пробежал дистанцию за 1 минуту 46,66 секунды, обогнав рядового спортивной роты ЦСКА (г. Самара) Даниила Чмутова (1 минута 50,94 секунды) и Даниила Смирнова (1 минута 51,80 секунды).

По результату финального забега на дистанции 3 тыс. м весь пьедестал почета заняли армейские спортсмены. Быстрее всех вновь оказался Сергей Трофимов, пробежавший дистанцию за 3 минуты 48,67 секунды. Серебряным призером турнира, показав результат 3 минуты 58,20 секунды, стал Даниил Чмутов. На третью ступень пьедестала почета поднялся рядовой спортивной роты ЦСКА (дер. Ватутинки) Илья Иванов — 3 минуты 58,77 секунды.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА
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