13.10.2020 (13:25)

Конькобежец армейского клуба стал двукратным победителем Кубка Коломенского кремля

В минувшие выходные в конькобежном центре «Коломна» в Подмосковье прошли всероссийские спортивные соревнования по конькобежному спорту — Кубок Коломенского кремля, собравший более 200 спортсменов. Армейцы завоевали на турнире пять наград разного достоинства — две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали.

Сергей Трофимов одержал победу на Кубке Коломенского кремля по конькобежному спорту на дистанции 1,5 тыс. м. Спортсмен пробежал дистанцию за 1 минуту 46,66 секунды, обогнав рядового спортивной роты ЦСКА (г. Самара) Даниила Чмутова (1 минута 50,94 секунды) и Даниила Смирнова (1 минута 51,80 секунды).

По результату финального забега на дистанции 3 тыс. м весь пьедестал почета заняли армейские спортсмены. Быстрее всех вновь оказался Сергей Трофимов, пробежавший дистанцию за 3 минуты 48,67 секунды. Серебряным призером турнира, показав результат 3 минуты 58,20 секунды, стал Даниил Чмутов. На третью ступень пьедестала почета поднялся рядовой спортивной роты ЦСКА (дер. Ватутинки) Илья Иванов — 3 минуты 58,77 секунды.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице