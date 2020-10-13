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13.10.2020 (09:55)

Гимнастка ЦСКА одержала победу в личном многоборье на Кубке России и в матчевой встрече Россия – Белоруссия

Накануне в Москве завершился Кубок России по художественной гимнастике, прошедший параллельно с матчевой встречей сборных России и Белоруссии.

Армейская гимнастка Дина Аверина показала лучший результат в индивидуальном многоборье. По итогам упражнений с обручем, мячом, булавами и лентой Дина набрала 104,1 балла. Второй результат — 102,65 балла — продемонстрировала Арина Аверина. Замкнула тройку лидеров Мария Победушкина — 97,45 балла.

Также Дина и Арина Аверины заняли первое и второе места соответственно в личном многоборье в рамках матчевой встречи сборных России и Белоруссии, которая прошла параллельно. Третьей в матчевой встрече стала представительница Республики Беларусь Анастасия Салос, набравшая 98,45 балла.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА
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