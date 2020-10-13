13.10.2020 (16:05)

Армейские борцы завоевали 10 медалей на Кубке России по греко-римской борьбе в Уфе

В Уфе завершился розыгрыш Кубка России по греко-римской борьбе. Результатом турнира для борцов армейского клуба стали 10 наград разного достоинства — пять золотых, две серебряных и три бронзовых медалей.

Степан Марянян первенствовал на Кубке России по греко-римской борьбе в весовой категории до 60 кг, одолев в финальной схватке одноклубника лейтенанта Сергея Емелина. На третью ступень пьедестала почета поднялись Андрей Иванов и Садык Лалаев.

Рядовой спортивной роты ЦСКА (г. Балашиха) Роман Иванов стал в Уфе третьим в весовой категории до 63 кг, разделив «бронзу» с Максимом Новичихиным. Первенствовал в данном весе Жамболат Локьяев, одолевший в финале Марата Гарипова.

Лейтенант Артем Сурков, выступающий в весовой категории до 67 кг, одолел в финале Максима Суркова, поднявшись на высшую ступень пьедестала почета. Бронзовыми призерами Кубка страны стали Ислам-Бека Альбиев и Сайгид Бутаев.

В весовой категории 82 кг равных не было Рамазану Абачараеву. В финале армеец оказался сильнее Милада Алирзаева. «Бронзу» разделили призер чемпионата мира старший прапорщик Имиль Шарафетдинов и Дмитрий Джиоев.

Капитан Никита Мельников стал лучшим в весовой категории до 97 кг. Финал в данном весе не состоялся, так как прапорщик Муса Евлоев заболел. Александр Головин и Илья Борисов записали на свой счет по «бронзе».

Сергей Семенов так же, как и многие его одноклубники, взял в Уфе «золото». В финальной схватке в весовой категории до 130 кг Семенов взял верх над Рафаэлем Цицуашвили. Лом-Али Акаев и Данила Сотников поднялись на третью ступень пьедестала почета.

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