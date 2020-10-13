13.10.2020 (17:15)

Более 1000 мотострелков в Кузбассе отработали огневые задачи из разных видов оружия

Более 1000 военнослужащих мотострелкового соединения 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области, выполнили огневые задачи из разных видов штатного оружия на полигоне Юргинский.

В рамках учения военнослужащие выполнили стрельбы из гранатомета РПГ-7В, пулемета ПК, подствольного гранатомета ГП-25, автомата АК-74 и другого штатного оружия. Стрельба велась по движущимся, групповым и одиночным целям со сменой огневых позиций. Во время отработки отдельных огневых задач для измерения координат и опознавания целей, а также выработки данных для применения стрелкового оружия мотострелки использовали комплекс разведки управления и связи (КРУС) «Стрелец».

Учения мотострелковых подразделений проходили в рамках итоговой проверки за летний период обучения.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что более 10 крупных учений с участием объединений, соединений и воинских частей ЦВО состоится в октябре в рамках контрольной проверки войск за летний период обучения на полигонах Республик Башкирии, Удмуртии, Тывы, а также Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Свердловской и Челябинской областей.

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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