13.10.2020 (17:05)

Спецназ ЦВО уничтожил лагерь «боевиков» на учении под Самарой

Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа на учении в Самарской области уничтожили лагерь «боевиков».

Учение прошло на полигоне Новая Бинарадка. По замыслу практических действий, группы спецназа совершили десантирование беспарашютным способом из вертолета Ми-8 на территорию подконтрольную противнику. Затем расчеты беспилотников «Гранат-4» установили район скопления НВФ. Проведя наблюдение, спецназовцы обнаружили замаскированный лагерь противника. Используя гранатометы РПГ-26 и РПГ-7В, они подорвали укрепленные здания. Отходящую живую силу условного противника уничтожили из снайперских винтовок СВД, автоматов АК-12 и гранатометов АГС-17 «Пламя». После зачистки лагеря схроны с боеприпасами были подорваны.

В учении, которое проводится в рамках проверки за 2020 год, приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано около 60 единиц военной техники.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что более 10 крупных учений с участием объединений, соединений и воинских частей ЦВО состоится в октябре в рамках контрольной проверки войск за летний период обучения на полигонах в Башкирии, Удмуртии, Туве, а также в Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Свердловской и Челябинской областях.

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