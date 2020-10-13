Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.10.2020 (16:55)

Инженерно-штурмовые подразделения ЦВО уничтожили условного противника на учении в Удмуртии

Инженерно-штурмовые подразделения Центрального военного округа на учении в Республике Удмуртия уничтожили условного противника, занявшего оборону в укрепленном районе.

По замыслу учения, в ходе совершения марша разведка обнаружила минные поля и завалы на пути движения войск. Командование приняло решение использовать установки разминирования Ур-77 и машины разграждения ИМР-2 для создания проходов. Затем расчеты беспилотников обнаружили укрепленный район, удерживаемый противником. Инженерно-штурмовые подразделения под прикрытием бронетранспортеров БТР-80 из штатного вооружения и огнем из бронемашин уничтожили условного противника, засевшего в зданиях.

В учении, проходящем в рамках итоговой проверки, приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц военной и специальной техники.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что более 10 крупных учений с участием объединений, соединений и воинских частей ЦВО состоится в октябре в рамках контрольной проверки войск за летний период обучения на полигонах Республик Башкирии, Удмуртии, Тывы, а также Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Свердловской и Челябинской областей.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В Сибири завершилось совместное учение с танковыми подразделениями и подразделениями радиоэлектронной борьбы ЦВО
Военный комиссариат Оренбургской области отправит более 1,8 тыс. призывников к местам прохождения службы
Информационная акция «Есть такая профессия – Родину защищать!» охватит 29 регионов на территории ЦВО
Российские военнослужащие отразили ракетно-авиационный удар на учении в Таджикистане

Метки:
Центральный военный округ , Инженерные войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false