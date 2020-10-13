13.10.2020 (16:45)

Истребители-перехватчики МиГ-31 ЦВО прикрыли ракетоопасное направление на учении в Поволжье

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 истребительного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО), базирующегося в Пермском крае, в ходе летно-тактического учения, проходящего в рамках контрольной проверки за летний период обучения, прикрыли ракетоопасное направление в Поволжье.

Летчики совершили перелет на оперативный аэродром и заступили на учебно-боевое дежурство. Экипажи МиГ-31 отрабатывали мониторинг воздушного пространства в составе боевых пар с помощью бортовых радиолокационных систем «Заслон-М». Полеты выполнялись на высотах до 17 тыс. метров. В ходе патрулирования дежурные пары истребителей-перехватчиков обнаружили более 100 воздушных объектов, в том числе около 10 учебных целей, с которыми были отработаны маневры по принуждению к посадке.

В летно-тактическом учении принимали участие более 150 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, а также группы обеспечения и управления, было задействовано около 10 истребителей-перехватчиков МиГ-31.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что в октябре в рамках контрольной проверки войск за летний период обучения будут проведены более 10 крупных учений с участием объединений, соединений и воинских частей ЦВО на полигонах в Башкирии, Удмуртии, Туве, а также Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Свердловской и Челябинской областях.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице