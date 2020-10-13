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13.10.2020 (17:30)

Экипажи транспортной авиации Ленинградского объединения ВВС и ПВО выполнили бомбометание на полигоне

В Санкт-Петербурге военнослужащие отдельного транспортного смешанного авиационного полка Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа приняли участите в лётно-тактическом учении с применением авиационных средств поражения.

В ходе мероприятия экипажи транспортных самолетов АН-12 и Ан-26 выполнили полёты по заданному маршруту в дневное и ночное время на средних и малых высотах, отработали задачи по перевозке личного состава, вооружения и материальных средств на оперативные аэродромы.

Экипажи многоцелевых вертолётов Ми-8 различных модификаций отработали применение авиационных средств поражения на авиационном полигоне в Ленинградской области. В качестве АСП применялись учебные авиабомбы П50-Т.

К учению привлекались более 10 экипажей транспортной авиации объединения, свыше 70 специалистов инженерно-технического состава.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Авиация , Военно-транспортная авиация , Западный военный округ
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