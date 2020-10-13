13.10.2020 (16:35)

В Ленинградской области танкисты ЗВО в ходе контрольной проверки уничтожили колонну бронетехники условного противника

В рамках контрольной проверки за летний период обучения танкисты отдельной Красносельской гвардейской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, выполнили упражнения контрольных стрельб боевыми снарядами по появляющимся и движущимся целям.

Военнослужащие огнем из штатного вооружения танка Т-72Б3 поразили более ста мишеней, имитирующих живую силу и бронетехнику условного противника, расположенные на расстоянии от 500 до 1800 метров. Очередность появления целей была разделена на три варианта, которые не были известны экипажам до начала выполнения упражнения.

На протяжении трех минут наводчики-операторы вели непрерывный огонь из 125-мм танковых орудий и 7,62-мм пулеметов ПКТ как с ходу, так и с коротких установок. Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы по посадке в танк, производству первого выстрела по обнаруженной цели, решению огневых задач, неполной разборке и сборке после неполной разборки пулемета.

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в местах построения экипажей и внутри боевого отделения танка личный состав находился в средствах индивидуальной защиты – медицинских масках и перчатках.

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