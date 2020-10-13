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13.10.2020 (16:25)

В Ленинградской армии ВВС и ПВО началась контрольная проверка за учебный год

В соединениях и воинских частях Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны началась контрольная проверка за 2020 учебный год.

Комиссией под руководством заместителя командующего войсками Западного военного округа по военно-политической работе генерал-майора Юрия Евтушенко были проверены уровень боевой подготовки личного состава управления армии, организация боевого дежурства, поддержание правопорядка и воинской дисциплины, морально-психологическое состояние военнослужащих.

В ходе проверки были также отработаны вопросы передислокации на основной и запасный командные пункты автомобильным и авиационным транспортом.

В течение недели комиссиями объединения будут проверены соединения и воинские части на территории Ленинградской, Воронежской, Псковской областей и Республики Карелия.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
ПВО , Западный военный округ , ВВС
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