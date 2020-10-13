Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.10.2020 (16:15)

В военном комиссариате Воронежской области заработает горячая телефонная линия для родителей и призывников

Сотрудники военного комиссариата Западного военного округа (ЗВО) по Воронежской области подготовили открытую телефонную линию для организации поддержки и ответов на вопросы граждан, призывающихся на военную службу, и их родителей.

Горячая телефонная линия позволит разъяснить всем желающим вопросы, связанные с призывом, организацией доставки в войска молодого пополнения и мерам предосторожности в связи с недопущением распространения вирусных заболеваний. Телефон поддержки +7-473-252- 53-30 будет работать ежедневно с 9:00 до 18:00 с 16 октября.

За аналогичный период 2019 года горячая линия ответила на более чем 3 тыс. ходящих звонков. Всего к местам несения службы из Воронежской области в ходе осенней призывной кампании планируется отправить свыше тысячи граждан.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Приднестровье проходит ротация российского воинского контингента миротворческих сил
Российские военнослужащие и юнармейцы в Приднестровье провели акцию «Посади своё дерево»
В Нижегородской области более 2 тыс. человек будут призваны на военную службу этой осенью
Экипажи боевых машин в Оперативной группе российских войск в Приднестровье сдали контрольную проверку

Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Призыв , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false