13.10.2020 (16:15)

В военном комиссариате Воронежской области заработает горячая телефонная линия для родителей и призывников

Сотрудники военного комиссариата Западного военного округа (ЗВО) по Воронежской области подготовили открытую телефонную линию для организации поддержки и ответов на вопросы граждан, призывающихся на военную службу, и их родителей.

Горячая телефонная линия позволит разъяснить всем желающим вопросы, связанные с призывом, организацией доставки в войска молодого пополнения и мерам предосторожности в связи с недопущением распространения вирусных заболеваний. Телефон поддержки +7-473-252- 53-30 будет работать ежедневно с 9:00 до 18:00 с 16 октября.

За аналогичный период 2019 года горячая линия ответила на более чем 3 тыс. ходящих звонков. Всего к местам несения службы из Воронежской области в ходе осенней призывной кампании планируется отправить свыше тысячи граждан.

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