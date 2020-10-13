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13.10.2020 (15:30)

Войска Центрального военного округа в сентябре получили более восьмидесяти единиц военной техники

«В сентябре текущего года войска округа получили более 80 единиц военной техники, из которых 13 модернизированных танков Т-72Б3М для пополнения парка вооружения гвардейской танковой дивизии в Челябинской области», - заявил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Также в сентябре соединения и воинские части военного округа, дислоцированные в Свердловской, Челябинской, Оренбургской областях, Кузбассе и Алтайском крае, получили военные грузовики «Мустанг», внедорожники УАЗ «Патриот», санитарные автомобили и современные командно-штабные машины Р-149АКШ.

Для обеспечения боевой учебы младших специалистов ракетных войск и артиллерии в сентябре текущего года учебный центр боевого применения артиллерии в Саратовской области получил самоходные противотанковые ракетные комплексы 9П149 «Штурм-С», 9П162 «Корнет», а также радиолокационные станции контрбатарейной борьбы АРК-1 «Рысь».

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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