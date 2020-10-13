13.10.2020 (16:00)

Главком ВМФ России поздравил военных гидрографов и личный состав Управления навигации и океанографии Минобороны РФ с Днем гидрографа

В Санкт-Петербурге состоялись мероприятия по случаю Дня военного гидрографа. Этот день отмечается ежегодно 13 октября, с момента создания в 1827 году Управления генерал-гидрографа – прообраза Главного управления навигации и океанографии Минобороны Российской Федерации, которое на всем протяжении своей деятельности решает основную задачу по навигационно-гидрографическому обеспечению деятельности Военно-Морского Флота

С профессиональным праздником личный состав и ветеранов Управления навигации и океанографии Министерства обороны поздравил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

В тексте поздравления сказано: «В 1718 году была учреждена Адмиралтейств-коллегия, просуществовавшая более 100 лет; в числе ее функций были организация и руководство гидрографическими и картографическими работами на флоте. Затем, в 1827 году создано Управление генерал-гидрографа. С этого момента военная гидрография активно развивалась в связи с потребностью отечественного флота в новых данных по морской геофизике, гидроакустике, динамике водных масс, сведениях о физико-химических свойствах морской воды и т.д. В связи с этим существенно расширились и приобрели еще большую значимость задачи гидрографической службы, выполняемые в различных районах Мирового океана».

Как отметил адмирал Николай Евменов, на современном этапе деятельность гидрографической службы включает в себя проведение океанографических исследований, топогеодезических и морских демаркационных и делимитационных работ, содержание и развитие системы навигационного оборудования (в том числе радионавигационного), разработку и оснащение ВМФ морскими средствами навигации и океанографии, создание и поддержание в актуальном состоянии цифровых баз данных геопространственной информации на морские акватории и прибрежные территории, внедрение в практику исследовательских гидрографических работ автономных необитаемых подводных аппаратов, обеспечение мореплавателей современными морскими навигационными картами и пособиями для плавания.

«В последние годы объем комплексных океанографических исследований вырос в два раза. В 2020 году проведено более 10 океанографических и гидрографических экспедиций по исследованию морей и океанов. В 2020 году гидрографическая служба пополнилась новыми судами и катерами, среди них - малое гидрографическое судно проекта 19910 «Николай Скосырев» на Северном флоте, большой гидрографической катер проекта 23370Г «Михаил Казанский» на Балтийском флоте. До конца года планируется принять в состав ВМФ еще три единицы больших гидрографических катеров: проекта 23040Г «Борис Слободник», проекта 23370Г «Александр Фирсов» для Черноморского флота, проекта 19920 «Александр Макорта» для Северного флота», – сказано в поздравлении главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова, направленном в адрес военных гидрографов.

Как подчеркнул главком, «в новых современных условиях гидрографическая служба ВМФ успешно решает государственную задачу навигационно-гидрографического обеспечения морской деятельности Российской Федерации, а также задачи навигационно-гидрографического, топогеодезического и гидрометеорологического обеспечения действий сил Военно-Морского Флота».

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