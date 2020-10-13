13.10.2020 (15:50)

В честь 70-летия со дня образования в ФГКУ «12 ЦНИИ» Минобороны России увековечена память генерал-полковника В.А.Болятко и генерал-лейтенанта Б.В.Замышляева.

В рамках мероприятий юбилейного для ФГКУ «12 ЦНИИ» Минобороны России 2020 года 8 октября на исторической стене Гефсиманского скита, на территории которого расположен институт, была торжественно открыта мемориальная доска, посвященная первому начальнику 12 Главного управления МО СССР генерал-полковнику Виктору Анисимовичу Болятко, имя которого носит институт, и легендарному начальнику института, возглавлявшему его на протяжении более чем 20 лет, академику, генерал-лейтенанту Замышляеву Баррикаду Вячеславовичу.

Во время церемонии был отмечен огромный вклад этих выдающихся военачальников в становление и развитие системы 12 Главного управления и военной науки, а так же личный вклад Б.В.Замышляева в создание и благоустройство городка Ферма (ныне- мкр. Ферма г. Сергиев Посад), на территории которого расположен институт. Имя Замышляева сегодня носит одна из улиц микрорайона.

Мемориальная доска открыта вблизи памятника св. Николаю Чудотворцу, посвященному создателям ядерного щита России. Памятник «Создателям ядерного щита России» установлен в 2007 году и освящен святейшим Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II. Мемориальная доска В.А.Болятко и Б.В.Замышляеву гармонично дополнила архитектурный ансамбль площади перед институтом.

В 2020 году 12 Центральному научно-исследовательскому Краснознаменного институту Министерства обороны Российской Федерации имени В.А. Болятко исполнилось 70 лет. Открытие мемориальной доски стало одним из мероприятий, приуроченным к юбилейной дате.

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